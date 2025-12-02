На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы неочевидные причины возникновения пигментных пятен на коже

Косметолог Миронова: пигментные пятна могут появляться из-за болезни печени
true
true
true
close
Helen Iv/Shutterstock/FOTODOM

Пигментные пятна могут появляться на коже не только из-за воздействия солнца, но и на фоне гормональных колебаний, внутренних нарушений организма или неправильно подобранного ухода. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и бьюти- эксперт Василина Миронова.

По ее словам, воздействие ультрафиолетовых лучей все же является основным фактором, поэтому важно регулярно использовать солнцезащитные средства. Однако пигментация может появляться в период беременности, предменопаузы или при сбое в работе эндокринной системы, в некоторых случаях — из-за болезней печени или наследственной предрасположенности. Кроме того, риск повышается у людей со смуглой кожей.

«Если пигментные пятна появляются внезапно и занимают значительную площадь, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Только после обследования можно определить причину — будь то гормональные нарушения, эндокринные проблемы или заболевание внутренних органов», — объяснила Миронова.

Доцент кафедры биологии им. академика Ярыгина Пироговского Университета Оксана Минкина до этого рассказала «Газете.Ru», что пигментные пятна в области щек, лба, над верхней губой, в подглазничной зоне могут оказаться результатом дисбаланса гормонов.

Ранее бизнесвумен Тина Канделаки заявила, что носит шляпы для борьбы с пигментными пятнами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами