Названы неочевидные причины возникновения пигментных пятен на коже

Пигментные пятна могут появляться на коже не только из-за воздействия солнца, но и на фоне гормональных колебаний, внутренних нарушений организма или неправильно подобранного ухода. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и бьюти- эксперт Василина Миронова.

По ее словам, воздействие ультрафиолетовых лучей все же является основным фактором, поэтому важно регулярно использовать солнцезащитные средства. Однако пигментация может появляться в период беременности, предменопаузы или при сбое в работе эндокринной системы, в некоторых случаях — из-за болезней печени или наследственной предрасположенности. Кроме того, риск повышается у людей со смуглой кожей.

«Если пигментные пятна появляются внезапно и занимают значительную площадь, важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Только после обследования можно определить причину — будь то гормональные нарушения, эндокринные проблемы или заболевание внутренних органов», — объяснила Миронова.

Доцент кафедры биологии им. академика Ярыгина Пироговского Университета Оксана Минкина до этого рассказала «Газете.Ru», что пигментные пятна в области щек, лба, над верхней губой, в подглазничной зоне могут оказаться результатом дисбаланса гормонов.

