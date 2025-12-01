«Экосистема» утвердила новую структуру и стратегию на 2026 год

В Москве делегаты третьей конференции всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» утвердили обновленную структуру управления и стратегию развития на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Новая стратегия предусматривает не только работу в штатном режиме, но и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. В частности, будет развиваться добровольческая поддержка профильных служб при ликвидации экологических инцидентов.

Также одним их ключевых решений стало назначение единоличного председателя совета движения. Им стал Андрей Руднев, ранее занимавший пост сопредседателя. Также учрежден стратегический совет под руководством советника министра природных ресурсов и экологии РФ Андрея Порошина.

«Стратегический совет будет отвечать за долгосрочное планирование, экспертизу, подготовку новых инициатив и взаимодействие с профессиональным и научным сообществом. Отдельное внимание будет уделено привлечению грантов для финансирования конкретных экопроектов», — отметил Порошин.

Он также объявил о запуске нового направления — «экологический спецназ».

«Создание экологического спецназа – обученных и подготовленных команд в регионах страны – позволит эффективно контролировать состояние окружающей среды и защищать права граждан на благоприятную экологическую обстановку. Со всеми регионами мы будем проводить тесную работу и составим индивидуальные планы работы для реализации намеченных мероприятий в области экологии», — отметил Порошин.

В свою очередь, Руднев подчеркнул высокий уровень вовлеченности граждан.

«Сегодня есть большой запрос на охрану окружающей среды. И мы видим это — свыше 10 млн жителей страны приняли участие в экоактивностях «Экосистема», вовлекаются в проекты. Наши региональные отделения охватывают почти всю страну. То, как люди отзываются на экологические вызовы, ясно показывает, насколько это важно. Здесь никому не надо объяснять, что любовь к стране начинается с любви к родной природе», — сказал он.