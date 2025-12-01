Сбер и ИТМО открыли коворкинг в центре Санкт-Петербурга

Сбер и университет ИТМО запустили современное коворкинг-пространство площадью более 700 кв. метров в историческом здании на переулке Гривцова в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Новое пространство станет частью реновации корпуса и будет использоваться студентами ИТМО, изучающими математику, робототехнику и другие технические направления. Здесь они смогут работать над проектами, учиться и общаться в комфортной среде.

Коворкинг оборудован зонами для индивидуальной работы, переговорными комнатами для командных задач и местами для отдыха. В него интегрированы технологии «Умного дома» от Сбера, повышающие функциональность и удобство пространства.

Председатель Северо-Западного банка Сбера Дмитрий Суховерхов отметил, что площадка призвана стать местом, где рождаются прорывные идеи. По его словам, коворкинг станет технологичным, гибким и открытым местом для общения и неформальной работы.

«Именно в такой атмосфере рождаются самые смелые и прорывные решения. Здесь студенты могут учиться, находить единомышленников и просто отдыхать. Для нас такие проекты — инвестиция в самое ценное: в людей, их компетенции и потенциал. Мы хотим, чтобы выпускники ИТМО не только меняли мир своими открытиями, но и знали, что в Сбере их ждут, чтобы воплощать эти инновации в жизнь», — сказал он.

Первый зампред приемной комиссии, начальник департамента по стратегическим коммуникациям ИТМО Кирилл Александров подчеркнул, что сотрудничество с Сбером охватывает практически все сферы деятельности университета.

«Это и совместные образовательные программы, и научные проекты, и привлечение и работа с талантами — как студентами, так и сотрудниками. Открытие нового большого пространства — это своего рода новый виток нашего партнерства, теперь и в инфраструктурном формате. В новой локации у студентов и молодых ученых появится возможность работать, развиваться, коллаборировать. Все это в конечном итоге будет приумножать наше со Сбером партнерство — и помогать нам становиться лучше», — сказал он.