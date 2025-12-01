Жителей Южной Австралии призывают есть устрицы для восстановления рифов

Жителям штата Южная Австралия рекомендовали употреблять местные устрицы и передавать их раковины для участия в программе по восстановлению устричных рифов, пишет The Guardian. Предполагается, что такие рифы помогут улучшить качество морской воды и снизить риск вредных цветений водорослей.

В рамках проекта раковины после стерилизации будут помещаться в биоразлагаемые контейнеры и погружаться на морское дно в качестве субстрата для молоди устриц. Вместе с раковинами в океан будут помещаться известняковые конструкции. Кроме того, на некоторых участках планируется использовать подводные динамики, воспроизводящие звуки креветок, что, по словам специалистов, привлекает устриц.

Согласно заявлениям морского эколога Доминика Макафи из Университета Аделаиды, ранее вдоль побережья региона существовало около 1500 километров естественных устричных рифов. Из-за дноуглубительных работ они были практически полностью уничтожены.

Устрицы способны фильтровать до 100 литров воды в день, что делает их рифы важным элементом экосистемы. Южная Австралия в этом году столкнулась с масштабным токсичным цветением водорослей, что сказалось на популяции морских обитателей.

Правительство штата совместно с исследователями планирует построить 25 общественных устричных рифов, а также четыре крупных известняковых рифовых сооружения.

Ранее ученые выяснили, что «кровь» устриц может бороться с супербактериями.