На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Южной Австралии призывают есть устрицы для восстановления рифов

Жителей Южной Австралии просят есть устрицы ради восстановления рифов
true
true
true
close
OlgaBombologna/Shutterstock/FOTODOM

Жителям штата Южная Австралия рекомендовали употреблять местные устрицы и передавать их раковины для участия в программе по восстановлению устричных рифов, пишет The Guardian. Предполагается, что такие рифы помогут улучшить качество морской воды и снизить риск вредных цветений водорослей.

В рамках проекта раковины после стерилизации будут помещаться в биоразлагаемые контейнеры и погружаться на морское дно в качестве субстрата для молоди устриц. Вместе с раковинами в океан будут помещаться известняковые конструкции. Кроме того, на некоторых участках планируется использовать подводные динамики, воспроизводящие звуки креветок, что, по словам специалистов, привлекает устриц.

Согласно заявлениям морского эколога Доминика Макафи из Университета Аделаиды, ранее вдоль побережья региона существовало около 1500 километров естественных устричных рифов. Из-за дноуглубительных работ они были практически полностью уничтожены.

Устрицы способны фильтровать до 100 литров воды в день, что делает их рифы важным элементом экосистемы. Южная Австралия в этом году столкнулась с масштабным токсичным цветением водорослей, что сказалось на популяции морских обитателей.

Правительство штата совместно с исследователями планирует построить 25 общественных устричных рифов, а также четыре крупных известняковых рифовых сооружения.

Ранее ученые выяснили, что «кровь» устриц может бороться с супербактериями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами