Более 10 тыс. заявок подали на конкурс нейросетевых проектов «Креативное поколение»

На всероссийский конкурс нейросетевых проектов «Креативное поколение» поступило свыше 10 тыс. регистраций от участников из 50 регионов страны. Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что прием заявок и проектов продлится до 9 декабря. В конкурсе участвуют люди в возрасте от 14 до 81 года — школьники, студенты, педагоги, инженеры, продюсеры и другие специалисты. Каждый четвертый участник впервые работает с нейросетями, а две трети зарегистрировавшихся — женщины.

Идеолог конкурса Николай Горелый подчеркнул, что интерес к искусственному интеллекту свидетельствует о глубоком культурном сдвиге.

«Сегодня нейросети становятся языком, на котором учатся говорить специалисты из самых разных сфер — от образования и урбанистики до искусства и медиа. «Креативное поколение» объединяет этих людей, помогая осмысленно применять ИИ и формировать новую профессиональную культуру, где технологии усиливают талант, а не подменяют его», — сказал он.

Конкурс открыт как для опытных специалистов, так и для новичков. После регистрации участники проходят бесплатные вебинары от ведущих экспертов, а затем готовят проекты к защите. Среди заданий — создание мультсериала «Мои родители строят Россию», разработка цифрового наставника и создание медиапродуктов с использованием ИИ.

По словам Горелого, конкурс представляет собой точку пересечения интересов креаторов, бизнеса и государства.

««Креативное поколение» становится экосистемой, где технологии встречаются с идеями, а таланты — с возможностями. Участники решают реальные задачи от партнеров, получают обратную связь и видят, как их замыслы превращаются в работающие решения. А компании находят новые кадры и свежие подходы к решению своих задач. Так формируется живая среда, где растут профессионалы, рождаются новые форматы и развивается креативная экономика России», — добавил он.