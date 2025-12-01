На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 10 тыс. заявок подали на конкурс нейросетевых проектов «Креативное поколение»

Нейросетевой конкурс «Креативное поколение» охватил 50 регионов России
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

На всероссийский конкурс нейросетевых проектов «Креативное поколение» поступило свыше 10 тыс. регистраций от участников из 50 регионов страны. Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что прием заявок и проектов продлится до 9 декабря. В конкурсе участвуют люди в возрасте от 14 до 81 года — школьники, студенты, педагоги, инженеры, продюсеры и другие специалисты. Каждый четвертый участник впервые работает с нейросетями, а две трети зарегистрировавшихся — женщины.

Идеолог конкурса Николай Горелый подчеркнул, что интерес к искусственному интеллекту свидетельствует о глубоком культурном сдвиге.

«Сегодня нейросети становятся языком, на котором учатся говорить специалисты из самых разных сфер — от образования и урбанистики до искусства и медиа. «Креативное поколение» объединяет этих людей, помогая осмысленно применять ИИ и формировать новую профессиональную культуру, где технологии усиливают талант, а не подменяют его», — сказал он.

Конкурс открыт как для опытных специалистов, так и для новичков. После регистрации участники проходят бесплатные вебинары от ведущих экспертов, а затем готовят проекты к защите. Среди заданий — создание мультсериала «Мои родители строят Россию», разработка цифрового наставника и создание медиапродуктов с использованием ИИ.

По словам Горелого, конкурс представляет собой точку пересечения интересов креаторов, бизнеса и государства.

««Креативное поколение» становится экосистемой, где технологии встречаются с идеями, а таланты — с возможностями. Участники решают реальные задачи от партнеров, получают обратную связь и видят, как их замыслы превращаются в работающие решения. А компании находят новые кадры и свежие подходы к решению своих задач. Так формируется живая среда, где растут профессионалы, рождаются новые форматы и развивается креативная экономика России», — добавил он.

