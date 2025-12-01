На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» провела экскурсию воспитанникам центров для детей-сирот Москвы

Воспитанники центров для детей-сирот изучили нефтедобычу в «Городе профессий»
Пресс-служба «Роснефти»

Воспитанники московских центров содействия семейному воспитанию посетили познавательную экскурсию в «Город профессий» детского парка «Кидзания». Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти»

Мероприятие прошло при поддержке компании и стало частью корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» и социального проекта «Давай ДруЖИТЬ!» Департамента труда и социальной защиты Москвы.

В мероприятии приняли участие 80 детей в возрасте от 4 до 17 лет. В ходе экскурсии школьники познакомились с работой нескольких профессиональных секторов, включая экспозицию «Роснефти».

На ней детям показали три ключевые локации: секцию нефтедобычи, нефтеперерабатывающий завод и автозаправочную станцию. Волонтеры «Роснефти» и инструкторы «Кидзании» объяснили, как работает нефтяное оборудование. Ребята сами «добыли» нефть, отправили ее на переработку и в лабораторию для анализа качества.

Также школьники узнали, какие этапы проходит нефть, прежде чем превратиться в бензин, дизельное топливо и другие продукты. Участники проследили путь топлива от бензовоза до колонок и ознакомились с методами контроля его качества при приемке на АЗС.

