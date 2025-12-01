Автор проекта «Русская античность» рассказал о выставке в «Биокластере» на ВДНХ

Ключевой идеей выставки «Русская античность» стало художественное переосмысление архитектурного наследия ВДНХ через элементы сталинского ампира, античную символику и эстетику русского авангарда. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил автор проекта, художник Василий Козловский.

По его словам, экспозиция, проходившая с 5 по 30 ноября, была посвящена архитектуре ВДНХ и включала офорты, в которых объединены элементы архитектуры и скульптуры, составленные в новые символические композиции.

«Каждый из представленных в экспозиции офортов — это соединение элементов архитектуры и скульптуры, собранных в новые символические композиции», — отметил Козловский.

Он добавил, что работает в технике офорта и коллажа, опираясь на плакатную графику и наследие художников русского авангарда.

Художник также сообщил, что стремился передать свое отношение к архитектуре ВДНХ и сталинскому наследию.

«Для меня это не про ностальгию — наоборот, я вижу в этих формах актуальную энергию, живость и вдохновение», — подчеркнул он.

Отдельно художник отметил значимость показа проекта в павильоне «Цветоводство и озеленение» — растительные мотивы перекликались с историческими образами ВДНХ и античными символами плодородия и изобилия. По словам Козловского, специально для выставки были созданы два новых офорта, выполненных с учетом пространства павильона.

Также художник напомнил, что павильон, построенный в 1954 году как оранжерея для тропических растений, впоследствии был перестроен в духе советского модернизма и дошел до наших дней уже в этом облике.