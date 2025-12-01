В ММОМА открылась выставка» о российских предпринимателях «Создано людьми

Выставка Ozon и ММОМА о российских предпринимателях продлится до 14 декабря

Московский музей современного искусства и Ozon представили 1 декабря выставку-коллаборацию «Создано людьми». Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Это продолжение одноименного проекта компании, который объединяет личные истории предпринимателей из разных регионов страны — тех, кто своими инициативами и повседневным трудом вносит вклад в развитие экономики и общества.

В рамках проекта приглашенные фотографы — Михаил Лебедев, Арсений Несходимов, Наталья Покровская и Дамир Файзулин — посетили города и поселки России, чтобы запечатлеть героев в естественной среде: среди близких, на фоне родных пейзажей и рабочего окружения. Эти портреты легли в основу выставки.

Отмечается, что экспозиция выстроена в виде лабиринта. Каждое пространство посвящено ключевым вызовам, с которыми сталкиваются предприниматели: поиск себя, преодоление страхов, вера в идею, важность поддержки и открытость миру. Посетитель сам выбирает маршрут, определяя собственное начало и финал.

«Мы задумывали серию фоторабот предпринимателей, чтобы показать их ежедневный труд, упорство и мечты, которые стоят за их делом. Каждый день десятки миллионов покупателей что-то выбирают на маркетплейсах, часто не задумываясь о том, чьи усилия сделали возможными их простое действие — покупку. Истории предпринимателей действительно вдохновляют, и мы как большая платформа считаем важным поделиться ими», — рассказала представитель Ozon Мария Заикина.

Выставку дополняют произведения художников из коллекции ММОМА, чьи траектории творческого роста перекликаются с путем предпринимателей. Объединяющая черта всех героев — выбор уникального пути.

Также экспозиция включает интерактивные элементы и приглашает зрителя к личному диалогу с представленными историями, побуждая задуматься о собственных ценностях, идеях и желаниях.