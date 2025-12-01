На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запущен новогодний сбор для поддержки участников СВО

«Народный фронт» запустил ежегодный новогодний сбор для помощи бойцам СВО
Пресс-служба Народного фронта

«Народный фронт» объявил в преддверии новогодних праздников о старте нового сбора фонда «Все для Победы!» для участников специальной военной операции, об этом сообщила пресс-служба движения.

Сообщается, что военнослужащим на передовую доставят крупную партию авто, переданных Минпромторгом России, а также приобретенные на собранные в ходе сбора средства дроны, прицелы, тепловые пушки, теплые вещи, детекторы дронов и фрукты.

«Нужно понимать, что праздник должен быть у каждого. Поэтому давайте поддержим наших бойцов и поздравим их с Новым годом», — заявил представитель «Народного фронта» Сергей Карякин.

В движении добавили, что россияне приносят в региональные отделения «Народного фронта» полезные вещи для бойцов СВО с первых дней спецоперации.

