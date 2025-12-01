«Единая Россия» отметила юбилей

Партия «Единая Россия» отметила 24-летний юбилей, с памятной датой политическую силу поздравил секретарь ее Генсовета Владимир Якушев, сообщает пресс-служба партии.

Якушев поблагодарил всех, кто ежедневно работает в первичных отделениях партии и муниципалитетах России, а также выразил признательность коллективам региональных отделений, представителям партии во всех органах власти и добровольцам, участвующим в гуманитарной миссии партии.

«Ваш труд воплощает наш главный принцип: единство в заботе о людях», — подчеркнул он.

Такой подход, по словам Якушева, сделал «Единую Россию» партией большинства и опорой государства.

«Из года в год мы подтверждаем лидерство, оставаясь при этом голосом людей при реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов. Общими усилиями мы создаем условия для новых побед России и ее главной Победы», — подчеркнул Якушев.