На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге солнце в ноябре появлялось всего четыре дня

Синоптик Колесов: в ноябре в Санкт-Петербурге осадки шли каждый день
close
Depositphotos

В Санкт-Петербурге в ноябре солнце светило лишь четыре дня, тогда как осадки наблюдались ежедневно, что случается крайне редко. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Он отметил, что первая декада месяца была самой теплой за весь период наблюдений, с температурой +7,7 °C. В целом средняя температура ноября составила +3,4 °C, что ставит 2025 год на восьмое место в ряду всех ноябрей. Рекорд принадлежит 2013 году, когда средняя температура достигла +4,4 °C.

По словам Колесова, с середины месяца осадки в основном выпадали в виде снега и держались в течение 12 дней, что является длительным периодом, особенно учитывая относительно теплую погоду. Он добавил, что с 2016 года это минимальное число солнечных дней в ноябре — тогда солнце появлялось лишь один день.

Синоптик подчеркнул, что месяц был относительно спокойным: экстремальных температур и штормов не наблюдалось. Максимальная температура была зафиксирована 5 ноября и составила +11,7 °C, минимальная — 19 ноября, -5,1 °C.

Ранее россиян предупредили, почему зимой может расти тревожность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами