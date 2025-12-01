В Петербурге солнце в ноябре появлялось всего четыре дня

Синоптик Колесов: в ноябре в Санкт-Петербурге осадки шли каждый день

В Санкт-Петербурге в ноябре солнце светило лишь четыре дня, тогда как осадки наблюдались ежедневно, что случается крайне редко. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Он отметил, что первая декада месяца была самой теплой за весь период наблюдений, с температурой +7,7 °C. В целом средняя температура ноября составила +3,4 °C, что ставит 2025 год на восьмое место в ряду всех ноябрей. Рекорд принадлежит 2013 году, когда средняя температура достигла +4,4 °C.

По словам Колесова, с середины месяца осадки в основном выпадали в виде снега и держались в течение 12 дней, что является длительным периодом, особенно учитывая относительно теплую погоду. Он добавил, что с 2016 года это минимальное число солнечных дней в ноябре — тогда солнце появлялось лишь один день.

Синоптик подчеркнул, что месяц был относительно спокойным: экстремальных температур и штормов не наблюдалось. Максимальная температура была зафиксирована 5 ноября и составила +11,7 °C, минимальная — 19 ноября, -5,1 °C.

