Названы способы улучшить шумоизоляцию в квартире

Шумные соседи — одна из частых проблем, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов. Артем Охмат, руководитель перспективных проектов Lеvel Group, рассказал «Газете.Ru» об эффективных способах улучшить шумоизоляцию в квартире.

Наиболее острой проблемой чаще всего является ударный шум от соседей сверху: топот, цоканье каблуков, падение тяжелых предметов.

«Решением может стать укладка шумоизолирующих материалов в конструкцию пола квартиры сверху, когда специальные материалы (например, акустические маты) замоноличиваются в стяжку пола, что дает значительный эффект в гашении шума. Реализовать это можно на этапе черновых работ, предварительно договорившись с соседями сверху», — комментирует эксперт.

Если же проблема в смежных стенах, то наиболее эффективным решением является возведение дополнительных шумоизолирующих конструкций. Монтаж гипсокартонной системы на обрешетке с заполнением специализированным шумогасящим материалом (например, акустической минеральной ватой) значительно повышает шумоизоляцию.

«Однако важно помнить: простой гипсокартон, смонтированный на обрешетку без наполнителя, работает как мембрана и может даже наоборот усиливать звук. Для шумоизоляции важно наличие звукопоглощающего материала внутри. Главный минус такого метода — конструкция съедает полезную площадь, отнимая примерно 10 сантиметров у каждой стены. По схожей многослойной технологии возможна и шумоизоляция потолка», — объяснил он.

В современных новостройках межквартирные перегородки изначально соответствуют всем строительным нормативам и СанПиНам по шумоизоляции. Однако для достижения максимального комфорта, особенно в жилье элит-класса, девелоперы часто еще на этапе строительства применяют усиленные решения — каркасные зашивки для дополнительного подавления шума, а также устанавливают более эффективные шумопоглощающие стеклопакеты.

Вопросом шумоизоляции эксперт рекомендует озадачиться уже на стадии выбора жилья.

«Предпочтение стоит отдавать монолитно-кирпичным домам, которые обладают более высокими звукоизоляционными свойствами по сравнению, например, с панельными домами, состоящими из железобетонных плит или блоков. Стены из кирпича в качестве звукоизоляции предпочтительнее их аналогов из пористых материалов, таких как пенобетон, газобетон и т.п. В панельных многоквартирных домах самая низкая шумоизоляция, а по монолитным межквартирным стенам структурный (ударный) шум распространяется лучше и быстрее в силу конструктивных особенностей, так как монолит — это единый объем. Независимо от того, какой дом вы выберете, всегда есть возможность улучшить звукоизоляционные свойства квартиры. Единственный нюанс — качество и добросовестность ремонтных работ соседей сверху едва ли получится проконтролировать», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали про способы сэкономить на ремонте квартиры.