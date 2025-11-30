На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Движение первых» провело всероссийскую акцию ко Дню матери

Акция «Спасибо маме» объединила тысячи семей по всей стране
Shutterstock

С 26 по 30 ноября «Движение первых» реализовало всероссийскую акцию «Спасибо маме», приуроченную к Дню матери. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Мероприятие стало масштабным проявлением признательности российским матерям за их труд, заботу и поддержку.

В акции участвовали школьники, студенты профессиональных и высших учебных заведений, а также представители семейного сообщества «Родные – любимые» и других молодежных объединений. В течение пяти дней участники посвящали матерям особые действия: готовили для них завтраки, делились историями о знаменитых матерях России, рассказывали о жизненных уроках и советах.

Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов назвал День матери объединяющим праздником.

«Он объединяет семьи, вызывает чувство гордости и признательности каждой маме, подарившей жизнь. Материнство, стало важным элементом развития семейного сообщества «Движения первых» «Родные-любимые», неотъемлемой частью нашей деятельности по укреплению традиционных ценностей и духовного здоровья нашего общества. Убежден, акция «Спасибо маме» — это еще один шаг на пути к воспитанию любящего и благодарного ребенка», — отметил он.

Председатель совета «Первых» местного отделения в Хабаровском крае Ева Бащенко подчеркнула многогранность материнства.

«Для меня мама — это не просто слово, это целый мир заботы, любви и поддержки. Мама — это первый человек, который учит нас быть добрыми, честными и смелыми. Она всегда верит в нас больше, чем мы сами верим в себя. В рамках акции мы хотим сказать спасибо всем мамам за их бесконечную любовь, за то, что они всегда рядом, за их мудрость и терпение», — сказала она.

Акция также затронула тему участия матерей в социальных инициативах, включая поддержку бойцов спецоперации. Это направление, по мнению организаторов, отражает преемственность патриотических ценностей.

