Врач назвал скрытую и неожиданную причину мигрени

Врач Ратинов: одной из скрытых причин мигрени может быть шейный спазм

Мигрень — третье по распространенности заболевание в мире; в России от нее страдает около 17% населения. Она проявляется приступами сильной головной боли, которые нередко становятся хроническими. О возможных причинах мигрени «Газете.Ru» рассказали невролог-вертебролог Андрей Ратинов и эксперты компании ORMATEK.

Одной из скрытых причин мигрени может быть шейный спазм, вызывающий «отраженную» боль. Ее характерная особенность — начало в области шеи с усилением при поворотах или наклонах головы. Часто такая боль бывает односторонней и сопровождается напряжением в затылке или ощущением «тяжелой головы».

В 90% случаев шейные спазмы развиваются из-за сочетания нескольких факторов, отмечает Ратинов. При длительной работе за столом шея наклоняется вперед, что нарушает кровообращение и может приводить к сдавлению нервов. Ситуацию усугубляют малоподвижность и стресс.

«Наиболее выраженные спазмы я наблюдаю у людей, живущих в условиях хронического напряжения. У женщин часто встречаю так называемый «компьютерно-сумочный» вариант: рабочая поза плюс ежедневная сумка на одном плече — прямой путь к постоянному спазму», — пояснил Ратинов.

К мышечному перенапряжению шеи и головной боли, по словам врача, нередко приводит и неподходящая подушка: если она слишком высокая или чрезмерно мягкая, шея всю ночь остается в положении сгибания или бокового наклона. Мышцы вынуждены работать вместо того, чтобы отдыхать, и за 6–8 часов это формирует микроспазм, который

постепенно накапливается.

О том, что подушка подобрана неправильно, говорят утренние боли и дискомфорт в шее, частые головные боли, онемение пальцев рук. Желание подложить руку под голову тоже указывает на недостаточную поддержку: во время сна шея должна находиться на одной линии с позвоночником.

«У 60–70% пациентов смена подушки и корректировка позы сна позволяют избавиться от головных болей. Люди часто удивляются, насколько простая мера может повлиять на самочувствие», — отметил Ратинов.

При выборе подушки важно учитывать два параметра: высоту и жесткость, рекомендует категорийный менеджер по подушкам компании ORMATEK Марина Власова.

«Высота должна соответствовать расстоянию от края плеча до основания шеи и зависеть от привычной позы во время сна: для сна на боку она выше, для сна на спине — ниже. Наполнитель также играет важную роль: материал должен обеспечивать поддержку шеи в правильном положении, предотвращая возникновение мышечных спазмов», — уточнила она.

