Биолог объяснил, как комнатные растения влияют на воздух в квартире

Биолог Воробъев: комнатные растения существенно не влияют на воздух в доме

Комнатные растения не способны серьезно повлиять на влажность воздуха в квартире и уровень его насыщенности кислородом. Об этом в интервью RT сообщил биолог и агроном Михаил Воробьев.

«Чем больше поверхность листьев, тем больше площадь испарения, тем, соответственно, они больше увлажняют воздух комнаты. Хотя их количество выделяемого водяного пара, оно не очень большое и, в принципе, вполне сопоставимо с дыханием ребенка», — отметил специалист.

Поэтому комнатные растения стоит выращивать только в декоративных целях, добавил он.

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого предупреждала, что многие популярные комнатные растения, давно ставшие неотъемлемой частью домашнего интерьера, содержат вещества, которые могут нанести вред здоровью людей и животных.

Например, представители семейства Ароидные, такие как диффенбахия, спатифиллум, антуриум и монстера, содержат кристаллы оксалата кальция, рассказала эксперт.

