14-летнего подростка приговорили к пожизненному заключению за убийство одноклассницы

Подросток из Китая расправился с одноклассницей, которая училась лучше него
true
true
true
close
Depositphotos

Подросток из Китая получил пожизненный срок за расправу над одноклассницей. Об этом сообщает City News Service.

В Шэньчжэне 14-летний подросток по фамилии Чжун был приговорен к пожизненному заключению за убийство одноклассницы, которой также было 14 лет.

8 апреля текущего года он нанес ей более 20 ножевых ранений у входа в ее дом. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась.

Известно, что Чжун изучал законодательство и долго готовился к преступлению. Он пытался приобрести в онлайн-магазине яд, но не смог сделать покупку, так как его попросили предъявить удостоверение личности, поэтому купил складной нож.

На суде юноша заявил, что чувствовал себя неполноценным из-за академических успехов жертвы. Суд признал нападение заранее спланированным и особо жестоким и отказал несовершеннолетнему в снисхождении.

Ранее школьник спросил у ChatGPT, как подготовить убийство, и его арестовали.

