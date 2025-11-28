На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московская неделя интерьера и дизайна соберет гостей из 15 стран

Белоруссия впервые представит национальный стенд на Московской неделе интерьера
foto.mos.ru

В VII Московской неделе интерьера и дизайна примут участие 46 зарубежных компаний из 15 стран, среди которых Марокко, Китай, ОАЭ и другие, сообщается на сайте mos.ru.

«Впервые в рамках этого мероприятия на национальных стендах представят свою продукцию такие страны, как Венгрия и Белоруссия», — отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

На национальном стенде Белоруссии будут представлены 5 производителей, которые покажут интерьерные диваны, кровати, стулья и кресла, а также текстиль.

Стенд Венгрии познакомит посетителей с продукцией Адама Киша, Берты Уйвари и Золтана Люблой.

Кроме того, на Московской неделе интерьера и дизайна пройдут встречи зарубежных импортеров мебели и декора с российскими производителями. Всего в деловой программе недели примут участие более 200 спикеров, среди которых генеральный директор дизайнерской компании, ведущий эксперт в области культурного предпринимательства и женского лидерства ее превосходительство Рим Бин Карам (ОАЭ), один из самых известных предметных дизайнеров Китая, основатель бренда коллекционной мебели Чжу Сяоцзе и другие.

Напомним, VII Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в столице с 11 по 14 декабря.

