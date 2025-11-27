В Москве обсудили меры по снижению объема строительных отходов

Порядка 98% застройщиков признают проблему утилизации строительных отходов важной, 63% считают переработку экономически оправданной. Собственные программы по рециклингу уже реализуют 52% девелоперов, еще почти половина планирует запуск подобных проектов. Об этом заявила на основании данных опроса на совместном заседании Ассоциации менеджеров, представителей бизнеса, девелоперов и научного сообщества, прошедшего в рамках Комитета по устойчивому развитию и ESG, глава отдела маркетинговых коммуникаций РОКВУЛ Галина Погарцева.

В число информационных партнеров мероприятия вошел медиахолдинг Rambler&Co.

На встрече эксперты строительной отрасли обсудили меры по снижению уровня строительных отходов и повышению доли их переработки. Сейчас в России рециклингу подвергается лишь около одной шестой части таких отходов, тогда как к 2030 году предусмотрено доведение уровня повторного использования до 40%.

Участники заседания оценили текущую инфраструктуру переработки и предложили меры по расширению практик рециклинга.

Руководитель направления ESG Ассоциации менеджеров Елена Емельянова отметила, что для достижения целевых показателей необходимы новые государственные и частные инициативы.

Руководитель группы «Зеленое строительство» ДОМ.РФ Артем Селезнев сообщил, что по данным Минстроя объем образования строительных отходов в 2024 году превысил 60 млн тонн. Он указал на нехватку современных мощностей по сортировке и утилизации в регионах и предложил механизм льготного финансирования проектов по созданию и модернизации таких объектов.

Погарцева представила результаты исследования вовлеченности девелоперов в рециклинг. По его данным, в 2025 году 79% компаний передавали часть отходов профильным переработчикам.

Директор НИИ устойчивого развития в строительстве Вера Бурцева представила модель создания жилых кластеров на принципах экономики замкнутого цикла.

Председатель профильного комитета Ассоциации НОПСМ Станислав Мамулат презентовал экономическую модель, предполагающую переход от утилизации отходов к их использованию как ресурса и далее — к зеленому инвестированию.

Участники встречи также отметили необходимость повышения уровня экологического просвещения и изменения отношения к вторичным материалам среди застройщиков и потребителей.