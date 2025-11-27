На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Около 30 коллективов со всего мира выступили в Доме музыки и зале «Зарядье»

Более 140 зарубежных артистов выступили в Доме музыки и зале «Зарядье» за 2 года
Владимир Астапкович/РИА Новости

За последние два года около 30 международных коллективов и более 140 зарубежных артистов выступили в Доме музыки и зале «Зарядье», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры столицы.

За 2 года в Доме музыки выступили артисты из США, Аргентины, Италии и других стран. Также свои концерты дали пианист Ричард Клайдерман, органист Этьен Валан, дирижер Джереми Уолкер и другие.

В зале «Зарядье» также выступили оркестр Китайского национального театра исполнительных искусств, Президентский симфонический оркестр Турции, оперная певица Суми Чо из Кореи.

«Развитие международного взаимодействия остается одной из приоритетных задач столичной культурной политики. Совместные проекты и гастрольные программы способствуют обмену опытом между российскими и зарубежными музыкантами и расширяют возможности для зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

