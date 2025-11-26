На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Mars отреагировал на сообщения о попадании металлической иглы в батончик

В Mars опровергли возможность попадания металлических предметов в продукцию
true
true
true
close
Telegram-канал Типичная Калуга

Компания Mars исключила попадание металлических предметов в свою продукцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское подразделение производителя шоколадных батончиков.

«На всех фабриках Mars действует многоуровневая система проверки, включая обязательное прохождение каждого изделия через металлодетекторы. Попадание металлических предметов в продукцию на производстве технологически исключено», — заявили в Mars.

Представители компании также уточнили, что открыты к обратной связи, и любая претензия от потребителей проходит детальное внутреннее расследование.

До этого в Telegram-каналах распространилась фотография, на которой из батончика выходит металлическая швейная игла. Как сообщалось, жительница Калуги обнаружила металлический предмет якобы в изделии Mars из супермаркета на улице Чичерина, когда его ела дочь. Россиянка настаивала на том, что девочка «совершенно случайно» разломила конфету, а не откусила, как обычно. Женщина также заявила, что ее ребенка от травмы спасли ангелы-хранители.

Ранее компанию Mars обвинили в финансировании ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами