Mars отреагировал на сообщения о попадании металлической иглы в батончик

Компания Mars исключила попадание металлических предметов в свою продукцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское подразделение производителя шоколадных батончиков.

«На всех фабриках Mars действует многоуровневая система проверки, включая обязательное прохождение каждого изделия через металлодетекторы. Попадание металлических предметов в продукцию на производстве технологически исключено», — заявили в Mars.

Представители компании также уточнили, что открыты к обратной связи, и любая претензия от потребителей проходит детальное внутреннее расследование.

До этого в Telegram-каналах распространилась фотография, на которой из батончика выходит металлическая швейная игла. Как сообщалось, жительница Калуги обнаружила металлический предмет якобы в изделии Mars из супермаркета на улице Чичерина, когда его ела дочь. Россиянка настаивала на том, что девочка «совершенно случайно» разломила конфету, а не откусила, как обычно. Женщина также заявила, что ее ребенка от травмы спасли ангелы-хранители.

Ранее компанию Mars обвинили в финансировании ВСУ.