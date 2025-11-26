На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере рассказали о формировании бесшовной экосистемы сервисов

Кирилл Царев: Сбер и «Домклик» стремятся сделать сервисы лучше и интереснее
Сбер и «Домклик» стремятся сделать для клиентов сервисы лучше и интереснее, чтобы закрыть все потребности, связанные с жильем, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в рамках программы Domclick Digital Forum.

Царев рассказал, что в 2025 году россиянам стал доступен умный помощник с встроенным ИИ, который помог сократить время решения обращений. Также россиянам стал доступен сервис налогового вычета за приобретение объекта недвижимости.

По словам Царева, на «Домклик» в режиме реального времени можно следить за ходом строительства новостроек.

Кроме того, нейросеть Сбера Kandinsky была интегрирована в «Домклик», благодаря чему появилась возможность выбрать стиль и получить идеи дизайна жилья.

«Уверен, что все вместе, в сотрудничестве друг с другом, мы сможем сделать сервисы еще лучше. Мы открыты к партнерству и хотим создать для наших клиентов классную индустрию и бесшовную экосистему сервисов, связанных с покупкой и эксплуатацией жилой недвижимости», — рассказал Царев.

