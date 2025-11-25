В России обсудили устойчивое развитие муниципалитетов

Минфин: муниципалитеты потратят на нацпроекты в 2025 году 613 млрд рублей

В 2025 году расходы бюджетов российских муниципалитетов на реализацию национальных проектов составят 613,1 млрд рублей. Об этом сообщил на стратегической сессии «Инструменты устойчивого роста муниципальных образований» замминистра финансов РФ Павел Кадочников.

Уточняется, что мероприятие было организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в рамках федерального проекта «Муниципальный диалог» и собрало более 150 представителей муниципалитетов, экспертов федеральных ведомств и участников проектных команд по финансам, бюджету и экономике муниципальных территорий.

Стратегическая сессия была посвящена трем ключевым направлениям: развитию инвестиционной привлекательности муниципалитетов, управлению муниципальным имуществом и вопросам легализации трудовых отношений.

Участники обсудили стимулирование инвестиций, повышение доходной базы, земельный контроль, инвентаризацию объектов недвижимости, а также меры по снижению теневой занятости и поддержке «обеленного» бизнеса.

Как уточнили в ВАРМСУ, цель сессии — обмен опытом и формирование предложений, направленных на повышение финансовой устойчивости муниципальных образований и развитие их экономического потенциала. В пленарной части приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Минтруда, Роструда, ФНС и Росреестра.

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что проект «Муниципальный диалог», запущенный в 2023 году, стал эффективной площадкой взаимодействия различных уровней власти.

Замминистра финансов РФ Павел Кадочников отметил, что участие муниципалитетов в нацпроектах повышает их доходы и способствует привлечению инвестиций.

Замминистра экономического развития РФ Святослав Сорокин подчеркнул, что инвестиции должны расти быстрее экономики. Он отметил значимость таких инструментов, как инфраструктурные кредиты, списание задолженности, развитие опорных населённых пунктов и поддержка инвестпроектов.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева поблагодарила федеральные проектные команды и экспертов, участвующих в работе «Муниципального диалога» и отметила, что площадка особенно востребована в период формирования муниципальных бюджетов, когда главам требуется информация о доступных инструментах привлечения инвестиций и управления ресурсами.