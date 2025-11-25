Скульптуры «Музеона» будут перемещать из открытой экспозиции поэтапно

В парке искусств «Музеон» началось плановое перемещение части скульптур, ранее экспонировавшихся под открытым небом. Как сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Парка Горького, решение принято по итогам ежегодного осмотра, показавшего неудовлетворительное состояние постаментов и риск повреждения музейных объектов.

«Специалисты обнаружили трещины, сколы, биологические повреждения и стойкие загрязнения. Наибольшие опасения вызывают основания и постаменты некоторых предметов из коллекции, ряд их них — в предаварийном состоянии», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что перемещение скульптур проводится поэтапно. Уже перевезены «Русалка», «Феофан Грек», «Сидящая», «Борцы» и «Борец сумо», а также несущая конструкция композиции «Памяти жертв сталинских репрессий» — всего 307 музейных предметов.

Кроме того, перемещен «Памятник Сталину Иосифу Виссарионовичу», скульптура направлена во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря.

Уточняется, что дальнейшее исследование позволит провести более полную диагностику объектов и определить оптимальные методы их сохранения. После апробирования методики по сохранению белокаменных скульптур из известняка специалисты приступят ко второму этапу — вывозу всей коллекции из Сада белокаменных скульптур.