Патриарх Кирилл освятил Успенский храм в Останкино

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 23 ноября совершил чин великого освящения храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине и Божественную литургию в новоосвященном храме. Об этом сообщается на сайте центра «Наследие».

Отмечается, что это 120-й храм, построенный по программе строительства православных храмов в Москве и освященный предстоятелем Русской православной церкви.

В церемонии принял участие руководитель программы «Православные рубежи России», доктор юридических наук Андрей Спиридонов. Под его руководством с 2022 года реализуется общественно значимая инициатива центра «Наследие», направленная на утверждение нарратива о русском мире как духовно-культурном пространстве, неразрывно связанном с православной верой.

«Границы России обозначаются не только географическими координатами, а в первую очередь определяются духовными и идеологическими направлениями», — подчеркнул Спиридонов.

С 2022 по 2025 год в рамках программы были осуществлены значимые экспедиции: в мае 2022 года на архипелаг Франца-Иосифа доставлены и переданы иконы для храмов и национального парка «Русская Арктика». В июле-августе 2023 года на остров Симушир Большой Курильской гряды установлены Честной крест и каменная икона Казанской Божией Матери — в честь Дня крещения Руси и Дня ВМФ.

Иконы, побывавшие в экспедициях, переданы в дар храмам Москвы, регионов и подразделениям в зоне СВО — в том числе Казачьей бригаде «Терек» и 15-й Александрийской бригаде. Также иконы передавались в Кафедральный собор Южно-Сахалинска, храм Андрея Рублева в Раменках, храм «Благодатное Небо» в Кубинке.

В августе 2025 года состоялась передача иконы святого благоверного князя Александра Невского в Южно-Сахалинск с последующей доставкой на остров Шумшу.