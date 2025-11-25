Россияне поделились финансовыми планами на 2026 год

Более половины россиян (57%) хотят продолжать соблюдать баланс между расходами и накоплениями в 2026 году, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

По данным опроса, самым популярным способом сбережений остаются «Деньги на счете». Такой вариант выбрали 32% респондентов. Также 29% россиян хотят оформить вклад, а 25% сохранят наличные.

Что касается основных расходов, 37% будут тратиться на товары первой необходимости, 13% планируют отправиться в путешествие, 11% займутся ремонтом и покупкой бытовой техники, а 7% инвестируют «в себя».

Также в ходе опроса выяснилось, что 29% респондентов ожидают увеличения доходов в следующем году, 21% хотели бы сохранить прежний уровень при отсутствии конкретных планов, а 38% заявили, что пока не строят долгосрочных прогнозов.

Говоря о своих финансовых планах, 78% россиян заявили, что строят их на основе новостей из СМИ, 9% обращают внимание на блогеров, еще 9% — на советы знакомых, а 4% прислушиваются к банковским сотрудникам.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 10 ноября 2025 года. Всего в нем приняли участие 195 236 интернет-пользователей.