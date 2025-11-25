На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы привычки, уничтожающие здоровье простаты

Андролог Аракелян: острая пища провоцирует воспаление в простате
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Неправильное питание, богатое жирной и острой пищей, нерегулярная половая жизнь и сидячая работа ухудшают работу предстательной железы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Арам Аракелян.

«Предстательная железа играет ключевую роль в мужском здоровье, отвечая за репродуктивную функцию и гормональный баланс. Однако современный образ жизни и определенные привычки могут оказывать негативное влияние на ее работу, приводя к различным заболеваниям, от простатита до аденомы», — рассказал Аракелян.

Так, по его словам, неправильное питание, богатое жирной и острой пищей, также может провоцировать воспалительные процессы в простате. Избыток соли и острых специй раздражает слизистую оболочку мочевыводящих путей, создавая благоприятные условия для проникновения инфекции.

«Не менее вредна нерегулярная половая жизнь, что может приводить к скоплению секрета в предстательной железе, создавая благоприятную среду для размножения бактерий», — продолжил врач.

Кроме того, одной из самых распространенных угроз уролог-андролог назвал гиподинамию (малоподвижный образ жизни). Отсутствие достаточной физической активности приводит к застою крови в органах малого таза, нарушая питание тканей предстательной железы и способствуя развитию воспалительных процессов. Длительное пребывание в сидячем положении, будь то за рулем автомобиля или за рабочим столом, увеличивает риск развития простатита.

Негативно влияют на простату алкоголь и курение. Алкоголь оказывает токсическое воздействие на ткани всего организма, в том числе и предстательной железы, нарушая ее функцию и способствуя развитию воспаления. Никотин и другие вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме, негативно влияют на кровообращение и общее состояние организма, ослабляя иммунитет и делая предстательную железу более уязвимой к инфекциям.

«Важно помнить, что профилактика заболеваний предстательной железы включает в себя активный образ жизни, регулярную половую жизнь, умеренное употребление алкоголя, отказ от курения и сбалансированное питание. Регулярные профилактические осмотры у врача помогут выявить проблему на ранней стадии и предотвратить развитие серьезных осложнений», — резюмировал Аракелян.

Ранее были названы ранние признаки простатита, которые мужчины часто игнорируют.

