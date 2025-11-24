В Москве пройдет конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»

Синергия науки, бизнеса и культуры станет темой конгресса в Москве

Компания «Иннопрактика» и МГУ имени М.В. Ломоносова 2 декабря проведут в Москве XII конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Первый заместитель генерального директора «Иннопрактики», общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний Наталья Попова подчеркнула особую роль культуры в формировании инновационной экосистемы.

«В основе этого партнерства – традиционные гуманистические идеи, где культура становится источником уникальных смыслов и креативности, без которых невозможно появление нестандартных решений, создание прорывных продуктов и сервисов. Если раньше культура воспринималась как некий фон для прикладного применения технологий, то сегодня мы видим, что она становится равноправным «активом» и ключевым элементом инновационной экосистемы, формирующейся на наших глазах миросистемы», — сказала она.

По ее мнению, культура служит универсальным языком, позволяющим странам находить точки соприкосновения вне зависимости от политической конъюнктуры.

На пленарном заседании «Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура» спикеры обсудят, как сотрудничество этих сфер может укрепить экономику России и какие международные практики могут обогатить национальную модель инновационного развития.

В рамках 18 тематических сессий участники рассмотрят новые форматы профориентации, роль аграрного образования, условия для роста российского инновационного бизнеса, стратегии выхода на рынки стран БРИКС+, восстановление полного инновационного цикла и вклад вузов в подготовку лидеров новой экономики.

Также впервые на конгрессе заработает площадка «Научи примером», где спикеры в интерактивных форматах покажут, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Кроме того, на выставочной территории развернут три экспозиции: инновационные разработки Ассоциации «Национальных чемпионов», фотовыставка финалистов конкурса «Картина мира» и арт-проект «Россия. Сила природных ресурсов» художницы Натальи Земляной, посвященный природным богатствам страны.