«Пятерочка» вошла в топ по наградам международного конкурса качества пищевой продукции

«Пятерочка» получила более 100 медалей конкурса «Гарантия качества — 2025»
Пресс-служба «Пятерочки»

Торговая сеть «Пятерочка» стала лидером по количеству медалей международного конкурса качества пищевой продукции «Гарантия качества — 2025» среди всех ритейлеров, компания получила 112 наград, включая 65 золотых и 31 серебряную медаль, а также 16 дипломов, сообщила пресс-служба компании.

В 2025 году эксперты присудили золотые и серебряные медали ряду товаров, представленных на полках «Пятерочки», а также собственной торговой марке и линейке готовой еды сети. В компании добавили, что за семь лет участия в конкурсе ее собственные торговые марки отмечены 301 медалями.

«Мы видим, как растут запросы покупателей: они ищут оптимальное соотношение цены и качества, внимательно изучают состав. Наш ответ — многоуровневая система контроля. Но главный критерий — это обратная связь от наших гостей», — отметил руководитель управления по качеству торговой сети «Пятерочка» Алексей Соболев.

Сообщается, что все заявленные на конкурс продукты прошли оценку 80 аттестованными дегустаторами 10 научно-исследовательских институтов пищевой отрасли. В 2025 году в конкурсе приняли участие 140 российских компаний, представившие более 1 000 образцов продукции.

