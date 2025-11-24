На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На «Фандом фесте» в Москве представили российскую игру «Земский собор»

Более 1000 посетителей «Фандом феста» протестировали игру «Земский собор»
true
true
true
close
Пресс-служба «Фандом феста»

Российская студия «Сайберия Нова» презентовала приключенческий экшен «Земский собор» на фестивале поп-культуры !Фандом фест». Об этом сообщает пресс-служба VK.

Мероприятие, организованное VK, прошло 22–23 ноября в Москве на площадке Main Stage. Игра уже доступна для скачивания на странице проекта в VK Play.

Фестиваль собрал 15 тыс. поклонников поп-культуры. Более 1000 участников смогли протестировать релизную версию игры на специальном стенде, оформленном в стиле Смутного времени.

Как отмечают организаторы, гости погрузились в атмосферу эпохи благодаря живому косплею ключевых персонажей — казака Кирши, его спутницы Аленки и грозных стрельцов.

Креативный директор студии Сергей Русских подчеркнул, что презентация игры «Земский собор» на таком масштабном мероприятии стала уникальной возможностью не только представить проект широкой аудитории, но и подчеркнуть значимость видеоигр как инструмента культурного просвещения и вовлечения игроков в глубокое понимание эпохи.

«Мы увидели живой и искренний отклик тысяч игроков, которые смогли опробовать игру на фестивале», — отметил он.

С момента запуска проекта 4 ноября на платформе VK Play пользователи оставили более 450 отзывов, из которых свыше 380 — положительные. В ответ на активную обратную связь студия уже выпустила хотфикс и патч с улучшениями боевой системы, повышением стабильности и доработкой второстепенных квестов. Текущий рейтинг игры на VK Play составляет 7,8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами