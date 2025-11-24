На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская гольфистка победила на турнире Tommy Fleetwood International

Гольфистка из Подмосковья Молоканова стала победителем турнира в Дубае
true
true
true
close
mof.golf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спортсменка из Московской области Алиса Молоканова одержала победу на втором турнире серии Tommy Fleetwood International в Рас-эль-Хайме, сообщает интернет-портал Golf.ru.

Уточняется, что в финальный день турнира российская гольфистка сыграла на поле Al Hamra Golf Club в минус пять по сумме трех раундов и обошла соперниц, c которыми делила первое место на старте третьего игрового дня.

Сообщается также, что в женском зачете плюс восемь и шестое место — у москвички Дарьи Булычевой, +11 и восьмое место — у спортсменки Московской области Александры Сивовой, также 18 место заняла спортсменка Кристина Корнеева.

«В прошлом году на поле Jumeirah Golf Estate в Дубае Алиса завоевала бронзовую медаль, в этом сезоне на том же турнире она стала уже серебряным призером. Сегодня же, благодаря великолепной игре и уверенной лидерской позиции, Алиса одержала безоговорочную и убедительную победу с отрывом в пять очков. Для сборной команды Московской области Алиса Молоканова — яркая надежда на олимпийское будущее России!», — отметил член исполкома Ассоциации гольфа России и первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

Отмечается, что среди юношей поднялся на 15-ю строчку с результатом +16. спортсмен сборной Московской области Артем Дунаев.

Ранее сообщалось, что серия турниров Tommy Fleetwood International Pathway — юниорская серия из трех турниров, первый из которых проходил в октябре в Дубае, второй завершился в Рас-эль-Хайме, а третий пройдет в феврале в Абу-Даби.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами