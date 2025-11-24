Российская гольфистка победила на турнире Tommy Fleetwood International

Спортсменка из Московской области Алиса Молоканова одержала победу на втором турнире серии Tommy Fleetwood International в Рас-эль-Хайме, сообщает интернет-портал Golf.ru.

Уточняется, что в финальный день турнира российская гольфистка сыграла на поле Al Hamra Golf Club в минус пять по сумме трех раундов и обошла соперниц, c которыми делила первое место на старте третьего игрового дня.

Сообщается также, что в женском зачете плюс восемь и шестое место — у москвички Дарьи Булычевой, +11 и восьмое место — у спортсменки Московской области Александры Сивовой, также 18 место заняла спортсменка Кристина Корнеева.

«В прошлом году на поле Jumeirah Golf Estate в Дубае Алиса завоевала бронзовую медаль, в этом сезоне на том же турнире она стала уже серебряным призером. Сегодня же, благодаря великолепной игре и уверенной лидерской позиции, Алиса одержала безоговорочную и убедительную победу с отрывом в пять очков. Для сборной команды Московской области Алиса Молоканова — яркая надежда на олимпийское будущее России!», — отметил член исполкома Ассоциации гольфа России и первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

Отмечается, что среди юношей поднялся на 15-ю строчку с результатом +16. спортсмен сборной Московской области Артем Дунаев.

Ранее сообщалось, что серия турниров Tommy Fleetwood International Pathway — юниорская серия из трех турниров, первый из которых проходил в октябре в Дубае, второй завершился в Рас-эль-Хайме, а третий пройдет в феврале в Абу-Даби.