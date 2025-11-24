«Афиша» и Сбер представили совместный проект эксклюзивных событий

«Афиша» и СберСпасибо представили «Изумрудную коллекцию» — подборку эксклюзивных событий, билеты на которые можно получить только на «Афише» и только за бонусы «Спасибо», сообщила пресс-служба «Афиши».

Отмечается, что «Изумрудная коллекция» станет новой площадкой для уникальных культурных событий — от премьерных показов до закрытых концертов и встреч, которые невозможно купить за деньги.

Первым мероприятием в рамках проекта будет балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Посохова в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Эксклюзивный показ для клиентов «Афиши» и Сбера пройдет 26 декабря.

В версии МАМТ, как отмечается, рождественская сказка стала притчей о взрослении, страхе и преодолении.

«Мы запустили совместный проект со «СберСпасибо», чтобы сделать доступ к самым знаковым культурным событиям еще проще и ближе для наших самых лояльных пользователей. «Афиша» ценит свою аудиторию и готова предлагать по-настоящему эксклюзивные впечатления», — отметил генеральный директор компании «Афиша» Евгений Сидоров.