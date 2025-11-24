Россиянам рассказали, как правильное дыхание помогает худеть

Правильное дыхание само по себе не «сжигает» жир, но запускает физиологические механизмы, которые этому способствуют. Работая с дыханием, человек улучшает функционирование диафрагмы — это усиливает перистальтику кишечника, кровообращение и осанку, рассказала «Газете.Ru» Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

Кроме того, дыхательные практики снижают уровень стресса, а значит и уровень кортизола, из-за которого часто возникает желание «перекусить». Нормализуется и сон: организм, получая достаточный отдых, меньше ищет дополнительную энергию через еду.

«Однако дыхание не заменит физических нагрузок. Потеря веса возможна только при дефиците калорий, то есть когда организм расходует больше энергии, чем получает. Дыхание не способно создать такой дефицит, зато помогает сделать тренировки и общее самочувствие гораздо лучше», — отметила эксперт.

По словам тренера, диафрагма — это мышца в форме двойного купола, прикрепленная к позвоночнику и нижним ребрам. При вдохе она опускается, помогая легким наполниться воздухом, и одновременно мягко массирует внутренние органы.

«Если осанка нарушена, грудная клетка смещена вперед, мышцы тазового дна ослаблены — работа диафрагмы и циркуляция крови ухудшаются. Поэтому началом любых дыхательных практик должно быть осознанное положение тела: прямая, но расслабленная спина, раскрытая грудная клетка и свободное дыхание», — рассказала она.

Эксперт также объяснила, как отличить правильное и неправильное дыхание.

«При поверхностном дыхании плечи поднимаются, подключаются вспомогательные мышцы шеи и спины, что может приводить к зажатости и даже боли. При корректном дыхании живот движется не только вперед, но и в стороны, а нижние ребра раскрываются, расширяя грудную клетку. Такой способ вовлекает в работу мышцы кора и улучшает подвижность позвоночника», — отметила тренер.

Если диафрагма зажата, может нарушаться венозный отток, кровообращение и появляться напряжение в пояснице. Поэтому важно возвращать грудной клетке подвижность: раскрывать ребра, уменьшать жесткость фасций и работать над осанкой. Именно поэтому на любой тренировке тренер акцентирует внимание на правильности и последовательности вдоха и выдоха.

Тренер посоветовала три простые дыхательные техники для стройной фигуры.

Первая — дыхание животом с мячом или полотенцем.

«Лягте на живот, поместите мягкий мяч (фитнес-мяч для гимнастики или барре) или плотно скрученное полотенце под низ живота. На вдохе почувствуйте, как живот мягко выталкивает опору, на выдохе — как тело расслабляется вокруг нее. Это помогает снять напряжение с глубоких мышц живота и активизировать связь «диафрагма — тазовое дно», — объяснила она.

Второе — дыхание грудной клеткой.

«Лягте на живот и поместите мяч под грудину. На вдохе направляйте воздух вниз, словно толкаете мяч в пол, на выдохе — позволяйте грудной клетке опускаться. Такое упражнение улучшает подвижность грудной клетки и снижает напряжение в шее», — сказала тренер.

Третье — дыхание в задние бедра с лентой.

«Встаньте на четвереньки, оберните ремень вокруг нижних ребер и держите концы в руках. Делая вдох, почувствуйте, как ребра раздвигают ленту назад и в стороны, а на выдохе — как грудная клетка сужается. Это упражнение развивает эластичность грудного отдела и осознанность дыхания», — заявила эксперт.

По словам тренера, эти техники займут не больше 10 минут в день, но со временем помогут почувствовать тело глубже: улучшится осанка, снизится стресс, нормализуется сон. А это отличный фундамент для стройности, энергии и уверенности в себе.

Ранее россиянам назвали идеальный рацион на 1500 ккал, который не заставит голодать.