Поцелуи оказались полезны для зубов

Поцелуи могут быть полезны для профилактики кариеса, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт ГУТА КЛИНИК Екатерина Денисова.

«Во время поцелуев увеличивается выработка слюны, компоненты которой отвечают за множество полезных функций. Например, в ее состав входят белки, включая муцины и ферменты, которые нужны для того, чтобы контролировать процессы, вызывающие образование зубного налета — одной из главных причин развития кариеса», — объяснила она.

По словам доктора, в состав слюны входит немало веществ, обладающих антибактериальными свойствами: лактоферрин, который связывает железо, необходимое бактериям, и тем самым снижает их рост, лактопероксидаза и гипопептидаза, которые создают бактерицидные радикалы.

«Есть в слюне антимикробные пептиды, такие как дефенсины и катлипсины, а также иммуноглобулины А (IgA) — они отвечают за пассивный иммунитет, т.е. работают на то, чтобы предотвратить заболевания — препятствуют действию бактерий и вирусов на поверхностях зубов и слизистой в полости рта. Вот почему выработка слюны так важна для здоровья полости рта, и поцелуи очень эффективно ее стимулируют», — сказала Денисова.

Кроме того, врач отметила, что белки слюны играют ключевую роль в том, чтобы минеральный состав эмали оставался стабильным, что препятствует деминерализации, с которой нередко начинается кариес. Белки к тому же формируют защитную пленку на поверхности эмали. Одна из ключевых функций слюны — антибактериальная, потому что ее компоненты помогают нейтрализовать патогенные микроорганизмы в полости рта. Лизоцим, входящий в состав слюны, разрушает стенки клеток кариесогенных бактерий, уничтожая их.

«Слюна нейтрализует кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Нейтрализация кислот — важный фактор в профилактике кариеса. Помимо этого, активная выработка слюны помогает смывать бактерии с поверхности эмали. Так что поцелуи, при которых усиливается работа слюнных желез, полезны для здоровья», — добавила она.

Доктор Денисова отметила, что в Университете Сантьяго (Эквадор) было проведено исследование, посвященное изучению уровню pH-баланса в полости рта до и после поцелуя. Этот баланс описывает соотношение кислот и щелочей. Эквадорские стоматологи заявили, что по полученным данным обмен слюной при поцелуях снижает уровень кислотности у обоих партнеров.

«Эквадорские коллеги считают, что 40 секунд на один поцелуй — это оптимальное время для того, чтобы защитить зубы от кариеса. Это первое исследование, посвященное оценке того, может ли тесное взаимодействие двух людей передавать защитные вещества через слюну, способствуя восстановлению pH-баланса в полости рта».

Бактерии вызывают кариес не сами по себе, а за счет выработки кислот в процессе жизнедеятельности. Вот почему так важно поддерживать кислотно-щелочной баланс во рту в норме», — заметила стоматолог.

А еще у поцелуев есть и косвенное положительное влияние: люди, которые хотят целоваться, чаще чистят зубы и используют ополаскиватели, чтобы освежить дыхание. Это делает поцелуи намного приятнее, а заодно повышает качество гигиены.

«А чем лучше мы удаляем налет с поверхности эмали — тем ниже риски кариеса и тем крепче здоровье зубов и десен», — заключила доктор Денисова.

Не рекомендуется целоваться в том случае, если у одного или двух партнеров есть какие-либо заболевания: грибковые, вирусные, бактериальные.

