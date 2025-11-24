На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о главных причинах преждевременного старения кожи

Врач Носарева: ультрафиолет и курение ведут к раннему старению кожи
Shutterstock/Marina Demeshko

С возрастом тело неизбежно меняется, и кожа — как самый заметный и большой орган — первой отражает процессы старения. Иногда это случается раньше, чем должно было быть, что говорит о преждевременном старении. О том, какие факторы ускоряют процессы старения кожи, «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Нана Носарева.

По ее словам, существует два типа старения: естественное и преждевременное. Первое развивается постепенно и обычно становится заметно после 30 лет.

«Полностью остановить хронологическое старение нельзя, но замедлить его правильным уходом, здоровыми привычками и косметологическими процедурами — вполне реально», — подчеркнула специалист.

Преждевременные изменения чаще всего провоцируют внешние факторы. Один из самых разрушительных — ультрафиолет. Длительное пребывание на солнце в период пиковой активности лучей приводит к повреждению клеток кожи, снижению ее упругости и появлению морщин.

Еще один важный вредный фактор — курение. Никотин ухудшает цвет лица, снижает плотность и защитные свойства кожи. У курильщиков часто наблюдаются тусклый оттенок кожи, расширенные поры и сосудистая сетка — результат хронического кислородного голодания тканей и разрушения коллагена.

Серьезный вклад в ускорение старения вносят стресс и недостаток сна. Как пояснила косметолог, хроническое напряжение повышает уровень кортизола и адреналина, что ведет к разрушению гиалуроновой кислоты и ослаблению коллагеновых волокон. На фоне гормонального дисбаланса кожа становится суше, теряет тургор, а избыточная выработка кожного сала приводит к расширенным порам и воспалениям.

«Неправильное питание также ускоряет возрастные изменения. Избыток сладкого, фастфуда и жирной пищи ухудшает структуру коллагена, вызывает обезвоживание клеток и провоцирует появление морщин и тусклого цвета лица», — рассказала Носарева.

Для поддержания кожи специалист рекомендует следить за достаточным потреблением белка — примерно 1 г на килограмм веса. При необходимости его можно восполнять добавками, но только после консультации с врачом.

По словам косметолога, еще один частый фактор преждевременного старения — неграмотно подобранный или полностью отсутствующий уход. Средства, не соответствующие типу кожи, могут усиливать сухость, раздражение или жирность.

«Поддерживать молодость помогает комбинация простых мер: здоровый образ жизни, снижение уровня стресса, регулярный и правильно подобранный домашний уход и защита кожи от внешних воздействий», — резюмировала косметолог.

