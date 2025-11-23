Театр наций впервые за десять лет приехал в Курск

В Курске 22 и 23 ноября проходят гастроли Государственного театра наций с постановкой «Кто боится Вирджинии Вулф?» по пьесе Эдварда Олби. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выступления организованы при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Большие гастроли» по инициативе губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Глава региона встретился с художественным руководителем Театра наций, народным артистом России Евгением Мироновым, и поблагодарил театр за визит.

«Большая честь принимать на Курской земле такой именитый театр и легендарный спектакль. У нас в этом году проходят «Большие гастроли» при поддержке правительства и Минкульта России. Мы видим беспрецедентный интерес наших жителей, что вполне объяснимо: на протяжении 10 лет в Курске не было гастролей федеральных театров, люди соскучились. Это не просто возможность прикоснуться к искусству, но и подтверждение того, что завтрашний день есть, что непростые времена и невзгоды — это все преходяще», — подчеркнул Хинштейн.

По его словам, с точки зрения формирования у людей духовного и душевного подъема театр ни с чем не может сравниться.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Речь шла не только о гастролях, но и о творческих лабораториях, образовательных программах и обменных поездках. Миронов предложил провести анализ работы курских театров, чтобы определить потребности коллективов и выстроить совместные проекты.

«Мне кажется, что следующий шаг после гастролей – это творческая лаборатория, то что Театр наций проводит ежегодно с региональными театрами в других городах: когда по заявкам местных театров приезжают режиссеры и разрабатывают эскизы спектаклей, которые могут потом превратиться в полноценный спектакль и войти в репертуар — это сильно мотивирует весь коллектив. Мы можем предложить и образовательные программы, с привлечением лучших педагогов, причем не только для актеров и режиссеров», — рассказал он.

На спектакль с участием Евгения Миронова и Агриппины Стекловой билеты были раскуплены полностью. Для тех, кто не смог попасть в зал, организована прямая трансляция на Полугоре. Зрителям подготовлена теплая зона с шатром, обогревом и самоваром.