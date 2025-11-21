На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут выбрать лучший культурный проект премии Рунета

Стартовал прием заявок в рамках народного голосования премии Рунета
Пресс-центр Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)

В России запущен прием заявок в рамках народного голосования премии Рунета, номинация этого года — «Лучший культурный проект Рунета», сообщили организаторы.

Подать заявку на участие могут любые компании, учреждения, авторы и культурные институции, запустившие или реализовавшие в 2025 году проект в сфере культуры на одной или нескольких отечественных онлайн-платформах.

В номинации могут принять участие проекты, которые вносят значительный вклад в культурное развитие общества, открывают новые имена, сохраняют историческое наследие, поддерживают современное искусство и формируют доступную культурную среду для каждого.

Cтратегическим информационным партнером премии Рунета-2025 выступает медиахолдинг Rambler&Co, информационными партнерами — «Лента.ру» и «Газета.Ru».

Народное голосование премии пройдет при поддержке экспертов VK Культуры. В его рамках пользователи отметят 10 наиболее влиятельных и успешных проектов, направленных на развитие и популяризацию культуры в Рунете, среди которых будет выявлен 1 победитель и 9 лауреатов.

Прием заявок для участия в народном голосовании продлится до 30 ноября, он ведется на сайте премии.

Проголосовать за понравившиеся проекты все желающие смогут с 3 по 8 декабря в мини-приложении народного голосования премии Рунета.

