Московская школьница, которую избивали подростки, молчала из-за угроз

Омбудсмен Ярославская: девочка, которую избивали сверстники, молчала из-за угроз
Тринадцатилетняя школьница, которую избивали сверстники, не рассказывала о происходящем из-за угроз расправы. Об этом в беседе с ТАСС сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Когда я спросила, почему она молчала, она ответила, что ей угрожали», — поделилась Ярославская.

Омбудсмен отметила, что состояние пострадавшей улучшилось, ее готовят к выписке. До этого уполномоченная заявляла, что на теле девочки были обнаружены старые гематомы, что свидетельствует о том, что издевательства продолжались какое-то время.

Ярославская рассказала, что нападавшие на школьницу подростки установлены: ими оказались девочки из седьмого-восьмого классов разных образовательных организаций. Собеседница издания подчеркивала, что виновные понесут заслуженное наказание.

Ранее психолог рассказал, как бороться с буллингом в школе.

