Москва сделает ставку на 5 ключевых отраслей в развитии индустриального сектора

До 2030 года пять отраслей внесут основной вклад в развитие индустриального сектора Москвы, сообщается на сайте mos.ru.

Ими станут радиоэлектроника, электромобилестроение, производство лекарств, продуктов питания и медицинских изделий.

Как ожидается, на эти сферы придется более 80% роста валовой добавленной стоимости (ВДС).

«Эти сферы станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости индустриального сектора до конца десятилетия — в денежном выражении свыше 2,2 трлн рублей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, столица делает ставку на поддержку высокотехнологичных секторов.

«Их доля к 2030 году в выручке московской промышленности вырастет с 42% до более чем 50%. Это повысит устойчивость экономики города, усилит его позиции как глобального научно-производственного центра», — сказал он.