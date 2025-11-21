Сбер открыл доступ к ИИ-платформе для ученых

Сбер запустил облачную платформу «ИИ для науки», говорится в сообщении банка.

Платформа предназначена для исследователей и ученых с целью объединить весь цикл научного процесса в одном месте.

В платформу встроены различные ИИ-инструменты.

В Сбере отметили, что особое внимание уделяется ИИ-агентам, которые смогут самостоятельно прорабатывать гипотезы и готовить полноценные исследования. Благодаря этому научные руководители получат практически неограниченный ресурс ИИ-сотрудников, что поможет решить проблему нехватки научных кадров.

«ИИ — это очень мощный инструмент, который эффективность труда ученых может повысить кратно и даже на порядки, и мы задались целью дать возможность всем нашим ученым дать удобный доступ к этому инструменту. В процессе тестирования мы уже увидели, как процессы, которые раньше занимали недели или месяцы, на платформе можно осуществить за часы», — рассказал управляющий директор-руководитель центра ИИ для науки Сбера Алексей Шпильман.