Общий призовой фонд научной премии Сбера вырос более чем на треть

Общий призовой фонд научной премии Сбера в 2025 году вырос более чем на треть и составит 108 млн рублей, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Размеры вознаграждений для победителей выросли во всех номинациях, а лауреаты номинаций «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» получат по 30 млн рублей.

Также премия для молодых ученых в номинациях «AI в науке» выросла до 5 млн.

«Наша задача — дать ученым все возможности, чтобы их открытия находили применение в России. Для нас принципиально важно поддерживать и состоявшихся ученых, и молодых исследователей, которые только начинают свой большой путь в химии, биологии, физике, математике и других дисциплинах», — сказал Белевцев.

Он добавил, что сегодня наука является основой технологического суверенитета страны и гарантией успешного будущего.

«Научная премия Сбера становится символом высокого признания среди научного сообщества, вдохновляющим ученых на новые достижения и открытия», — отметил Белевцев.