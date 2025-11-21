На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Общий призовой фонд научной премии Сбера вырос более чем на треть

Призовой фонд научной премии Сбера превысит 100 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Общий призовой фонд научной премии Сбера в 2025 году вырос более чем на треть и составит 108 млн рублей, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Размеры вознаграждений для победителей выросли во всех номинациях, а лауреаты номинаций «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» получат по 30 млн рублей.

Также премия для молодых ученых в номинациях «AI в науке» выросла до 5 млн.

«Наша задача — дать ученым все возможности, чтобы их открытия находили применение в России. Для нас принципиально важно поддерживать и состоявшихся ученых, и молодых исследователей, которые только начинают свой большой путь в химии, биологии, физике, математике и других дисциплинах», — сказал Белевцев.

Он добавил, что сегодня наука является основой технологического суверенитета страны и гарантией успешного будущего.

«Научная премия Сбера становится символом высокого признания среди научного сообщества, вдохновляющим ученых на новые достижения и открытия», — отметил Белевцев.

