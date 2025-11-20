На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раввин Шаевич ответил украинскому коллеге о завершении конфликта 15 января

Раввин Шаевич: религиозные деятели не оказывают решающее влияние на политику
Религиозные деятели не знают даты окончания СВО и не могут повлиять на решения политиков в этом вопросе. Об этом «Газете.Ru» заявил главный раввин России по версии конгресса еврейских религиозных организаций Адольф Шаевич, комментируя слова главного раввина города Днепра (бывший Днепропетровск) Шмуэля Каминецкого о возможных сроках завершения украинского конфликта 15 января 2026 года.

«Все-таки в политике не очень прислушиваются. Папа Римский с самого начала конфликта пытался, патриарх [Кирилл]. Но политики не очень прислушиваются, у них свои внутренние разборки. Не думаю, что сегодня какое-то решающее влияние могут оказать религиозные деятели. Трудно что-нибудь предложить», — заявил раввин.

До этого в сети распространилось видео, на котором главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий заверил, что конфликт на Украине закончится 15 января. По его словам, «на Новый год люди будут заняты», поэтому 15 января настанет мир, и люди «будут праздновать».

Ранее патриарх Кирилл раскрыл смысл заповеди «не убий» во время военных действий.

