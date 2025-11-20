На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка потеряла маточную трубу после попыток доказать врачам, что она беременная

В Перми девушка потеряла ребенка и маточную трубу во время беременности
Inna Vlasova/Shutterstock/FOTODOM

Блогер из Перми по имени Софья рассказала, как лишилась ребенка и маточную трубу. Об этом сообщает 59.ru.

В месте с мужем девушка решила завести второго ребенка. Спустя несколько дней после предполагаемого зачатия россиянка подхватила ротавирус.

Изначально результат теста ХГЧ не показывал беременность. Позже у Софии началась менструация, и она предположила, что произошла внематочная беременность. Однако эту догадку исследования не подтвердили.

Девушка постоянно сдавала анализ на ХГЧ. Показатели оставались низкими, но полоска становилась ярче. Через несколько дней она пришла в другую клинику, результат теста там показал высокое значение.

Софья снова предположила внематочную беременность, но ее не подтвердили. Она обратилась в частную клинику, после посещения которой ее госпитализировали.
Врач назначил девушке лапароскопию, но процедура закончилась через два часа.

«Я знала, сколько по времени идет лапароскопия, и понимала, что за два часа наверняка была не только диагностика», – сообщила блогер.

Позже оказалось, что внематочная беременность была справа, пациентке удалили трубу и кисту.

Спустя время она обратилась к врачу, который предположил, что причиной такой беременности стал ротавирус.

«Очень горько в 23 года остаться с одной трубой и желанием иметь большую семью», – резюмировала девушка.

Пострадавшая не стала обращаться в Минздрав и другие органы, чтобы «поберечь нервы». В беседе с журналистами специалисты больницы заявили, что лаборатория может совершать такие ошибки. В Минздраве рассказали, что в лаборатории работает аккредитованный персонал и там ежедневно следят за качеством исследований.

