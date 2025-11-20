На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американца осудили за попытку встретиться с 13-летним подростком из Европы

Педофил из США, пытавшийся встретиться с ребенком, получил 11 лет тюрьмы
Shutterstock

Житель Флориды получил тюремный срок за попытку встречи с девочкой-подростком из Эстонии. Об этом сообщает WCTV со ссылкой на министерство юстиции США.

25-летний Остин Кит Хибберт из города Таллахасси признался в попытке склонить к сексу 13-летнюю девочку, с которой познакомился через онлайн-игру.

С мая 2023 по август 2024 года Хибберт общался с подростком, отправлял ей откровенные видео и планировал встретиться в Эстонии. Его задержали, когда он попытался сесть на рейс, и нашли при обыске паспорт, браслет и презервативы.

Доказательством его вины стала бронь в отеле рядом с местом проживания девочки. Хибберт признался, что решил путешествовать с целью совершения противоправных действий сексуального характера. Суд приговорил его к 11 годам заключения.

Эстонские власти отметили это дело как пример успешного международного сотрудничества в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей.

Ранее британская журналистка рассказала о педофилах в популярной у детей игре Roblox.

