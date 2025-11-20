На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве оказалось почти в два раза больше баров и ресторанов, чем в Петербурге

Shutterstock/Maksym Fesenko

Москва стала безусловным лидером российской барно-ресторанной индустрии: в столице насчитывается 5157 заведений — абсолютный максимум среди всех городов страны. Такие данные приводит Исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS, изучив распределение ресторанов, баров и других точек вечернего потребления по данным геосервисов.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Санкт-Петербург — закрепивший за собой «барный» образ — занял лишь второе место с 3276 заведениями. По количеству питейных заведений город уступает Москве почти в два раза. Тем не менее, культурная столица остается одним из крупнейших и наиболее насыщенных рынков страны.

После Москвы и Петербурга в рейтинге наблюдается резкий разрыв. Крупные региональные центры — Краснодар, Новосибирск, Сочи, Казань, Екатеринбург — располагают уже 600–850 заведениями. Это свидетельствует о развитии гастрономической индустрии, но преимущественно на локальном, а не федеральном уровне.

Города второго эшелона — Самара, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, Пермь — находятся в диапазоне 400–550 заведений и демонстрируют стабильную насыщенность.

Нижнюю часть списка формируют Иркутск, Волгоград, Омск, Саратов, Владивосток, Калининград, Барнаул и Тольятти — 300–400 заведений. Это отражает умеренный, но устойчивый уровень развития вечерней инфраструктуры.

В итоге рынок баров и ресторанов России четко сконцентрирован в крупнейших агломерациях, сохраняя при этом равномерное присутствие в регионах. Москва — абсолютный центр индустрии, Петербург — крупный, но не доминирующий игрок, а остальные города формируют плотный средний сегмент.

По словам основателя КГ PROGRESS Дмитрия Солопова, расстановка сил не случайна: «Барно-ресторанная карта России отражает не романтику, а экономику. Москва аккумулирует самый большой и самый платежеспособный спрос — это автоматически тянет за собой взрывное развитие индустрии. Петербург же сильнее в культуре бара, но слабее в объеме рынка. И эта разница будет расти: столица продолжит расширять ресторанно-барный кластер, а Питер останется нишевым центром авторских концепций, а не массовых заведений», — прогнозирует эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как правильно «скандалить» в ресторане.

