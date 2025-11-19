Ребенок лишился языка после того, как выпил чистящее средство вместо молока

В Англии ребенок лишился части языка, выпив чистящее средство вместо молока. Об этом пишет Mirror.

13-месячный Сэм Анвар из Бирмингема получил серьезные ожоги рта и дыхательных путей после того, как взял бутылку с каустической содой, оставленную его матерью на полу в ванной, и проглотил ее содержимое.

В результате мальчик получил сильнейшие ожоги губ, рта, языка и дыхательных путей. Его госпитализировали, но в отделении неотложной помощи у ребенка случился сердечный приступ.

«Его сердце остановилось почти на три минуты. Врачи вернули его к жизни и перевели в реанимацию. Я никогда не забуду этот момент», — признался отец Сэма, Надин.

Следующее два месяца ребенок провел в реанимации. Сейчас из-за повреждений ротовой полости он питается через специальный зонд. Мальчик нуждается в сложной реконструктивной операции, но врачи не могут однозначно сказать, когда ее можно будет провести.

Надин создал страницу на GoFundMe, чтобы собрать деньги на лечение и отвезти сына к иностранным специалистам в Германию или Турцию.

Ранее российские врачи спасли зрение ребенку, упавшему на куст роз.