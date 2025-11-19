На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Искусственный интеллект сравнили с кисточкой для рисования

Генпродюсер Okko Гордеев: нейросети применяются на всех этапах кинопроизводства
Shutterstock/Scarc

Сегодня нейросети применяются на всех этапах кинопроизводства, заявил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, открывая дискуссию «ИИ в киноиндустрии» на конференции AI Journey.

Он сравнил нейросети с кисточкой для рисования, с которой пока учатся обращаться в киноиндустрии.

«Духовная составляющая — незыблемая часть творчества. ИИ — это все-таки генеративная история. Мы сейчас в моменте формирования инструмента. Нам дали кисточку, и лишь спустя время мы поймем, что с ней делать», — сказал он.

По словам директора центра иммерсивных решений Сбера Максима Козлова, нейросети меняют все процессы в производстве видеоконтента.

«Создаются новые инструменты, которые помогают придумывать и делать больше. Значительно сокращаются сроки производства. А еще они дают возможность маленьким командам вырасти», — отметил он.

Также директор по развитию GigaChat Николай Ванин подчеркнул, что все нейросети специализируются на чем-то.

«Наш GigaChat лучше работает с русском языком и нашим культурным кодом. Он учится на наших датасетах, проверяется нашими специалистами. Если вы, к примеру, попросите нарисовать гжель, ни одна нейронка кроме GigaChat не нарисует правильно», — рассказал он.

В дискуссии также приняли участие актриса Дарья Верещагина, заслуженная артистка России, режиссер Дарья Мороз, сценарист Александр Носков и другие представители киноиндустрии.

