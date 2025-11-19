Сбер представил банкомат, который может проверять здоровье

Ведяхин: в новом банкомате Сбера можно будет проверить здоровье

Сбер представил банкомат нового поколения на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, новый банкомат является многофункциональной точной обслуживания, в которой можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и проверить здоровье.

«Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет — такой сервис есть только в Сбере. Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям. Важно помнить, что решение не заменит врача, а полученные показатели необходимо проверить в лабораторных условиях», — сказал Ведяхин.

Новый банкомат Сбера обладает двумя экранами. На первом клиент пользуется банкоматом, а второй скрывает от посторонних конфиденциальную информацию.

Также в новый банкомат встроен ИИ-помощник, который может проконсультировать клиента по банковским вопросам.