На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер представил банкомат, который может проверять здоровье

Ведяхин: в новом банкомате Сбера можно будет проверить здоровье
true
true
true
close
Сбер

Сбер представил банкомат нового поколения на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, новый банкомат является многофункциональной точной обслуживания, в которой можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и проверить здоровье.

«Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет — такой сервис есть только в Сбере. Пользователю достаточно посмотреть в камеру, чтобы получить оценку своего состояния по 10 показателям. Важно помнить, что решение не заменит врача, а полученные показатели необходимо проверить в лабораторных условиях», — сказал Ведяхин.

Новый банкомат Сбера обладает двумя экранами. На первом клиент пользуется банкоматом, а второй скрывает от посторонних конфиденциальную информацию.

Также в новый банкомат встроен ИИ-помощник, который может проконсультировать клиента по банковским вопросам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами