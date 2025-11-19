На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Парка Горького рассказал о работах по сохранению скульптур «Музеона»

Представитель Парка Горького Высочинский: задача – сохранить музейные объекты
Mos.ru

Плановое обследование постаментов и скульптур в «Музеоне» показало, что объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель директора по комплексному благоустройству территории Парка Горького Андрей Высочинский.

По его словам, объекты решено переместить из основной экспозиции.

«Важно понимать, что вся коллекция, 540 скульптур, постоянно находится под воздействием окружающей среды. Это приводит к естественному износу. Ежегодно наши специалисты, включая реставраторов, проводят плановые работы по очистке и поддержанию состояния десятков объектов», — сообщил Высочинский.

Он добавил, что место проведения работ зависит от сложности повреждений, они могут осуществляться как на территории парка, так и на специализированных площадках.

Высочинский также подчеркнул, что настолько масштабных работ по сохранению коллекции скульптур, как в 2025 году, ранее не проводилось
«Сейчас наша главная задача — сохранить данные музейные объекты», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в парке искусств «Музеон» после завершения летнего сезона запланировано восстановление ряда арт-объектов, расположенных под открытым небом. Из них свыше 80 будут отправлены на обследование и реставрацию.

