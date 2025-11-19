На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клиенты Wildberries собрали более 4 млн вещей для проекта «Не просто вещь»

РВБ и Ecoplatform собрали более 1,6 тонны вещей для их повторного использования
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) отметила 3 года участия в проекте «Не просто вещь» Ecoplatform, сообщает пресс-служба компании.

За 3 года клиенты маркетплейса передали через специальные боксы более 4 млн предметов одежды и аксессуаров общей массой более 1,6 тыс. тонны для их повторного использования и переработки.

Всего за 3 года к проекту присоединились более 150 тыс. человек. В РВБ отметили, что участники сдавали вещи около 700 тыс. раз, а каждый участник в среднем возвращался к боксу от трех до пяти раз.

«Совместный проект с Ecoplatform — это не просто экологическая акция, а устойчивое сообщество ответственных граждан, которые хотят менять окружающий мир к лучшему. Мы видим, как привычка сдавать вещи на переработку становится нормой для наших покупателей. Это вдохновляет нас и дальше развивать экологические инициативы, делая заботу об окружающей среде частью повседневной жизни», — рассказала заместитель генерального директора РВБ по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова.

В РВБ добавили, что в ближайшее время планируется установка дополнительных точек сбора вещей.

