Дорожники Подмосковья отремонтировали тротуары в 10 округах

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали тротуары на 11 региональных дорогах в 10 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ремонтных работ в Наро-Фоминске, Щелкове, Люберцах и Долгопрудном были восстановлены дефекты на тротуарах. Также в Долгопрудном оборудовали тротуар для маломобильных граждан.

Кроме того, специалисты отремонтировали ямы и дефекты в поселке Румянцево м. о. Истра, поселке городского типа Свердловский Лосино-Петровского г. о., поселке Совхоза Останкино Дмитровского м. о., деревне Филатово Рузского м. о. и деревне Ильинская Слобода Можайского м. о.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты уделяют особое внимание содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров